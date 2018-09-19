Социальная сеть ВКонтакте объявила о запуске бесплатной платформы для прослушивания подкастов. Их можно слушать в фоновом режиме без ограничений по времени и на любом устройстве, в отличие от музыки. Об этом сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании.

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске бесплатной платформы для прослушивания подкастов. Их можно слушать в фоновом режиме без ограничений по времени и на любом устройстве, в отличие от музыки. Об этом сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании.Также пользователи могут добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться с друзьями прямой ссылкой на конкретный эпизод. Если пользователь сменит устройство, "ВКонтакте" запомнит, на каком моменте была сделана пауза, и продолжит воспроизведение с него.Возможность публикации аудио пока доступна только избранным сообществам: "Медуза", BeardyCast, Blitz and Chips, "вДудь" и некоторым другим. Заявку на участие можно оставить по этой ссылке.Новые записи отображаются в ленте "Подкасты". Пользователи, подписавшиеся на обновления сообщества, получат уведомление о доступности нового подкаста. Авторы могут видеть, как много людей включило выпуск, как долго его слушали, сколько добавили в закладки, на каких устройствах воспроизводилась запись.∎"ВКонтакте" прокачала мобильный видеоплеер читайте также"Каждый месяц ВКонтакте посещают свыше 97 миллионов пользователей. Благодаря аудитории площадки и расширенной статистике авторы смогут привлечь интерес рекламодателей и монетизировать подкасты с помощью нативной рекламы, — сообщили в компании. — Кроме того, в будущем появятся специальные инструменты для монетизации подкастов".