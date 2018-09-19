Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что ситуация с выборами главы Приморья стала ударом под дых для нее. Знаете, как обидно было: просто взяли весь наш объем работы и перечеркнули​​​, - сказала она.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призналась, что ситуация с выборами главы Приморья стала "ударом под дых" для нее. Она рассказала о том, что сотрудники в ЦИКе "уже просто живут и никого не видят", много сделали для прозрачной работы избирательной системы."Знаете, как обидно было: просто взяли весь наш объем работы и перечеркнули. Я это расцениваю как удар под дых", — сказала она.Причиной рекомендации ЦИК отменить итоги выборов губернатора Приморья стала потеря протоколов на 13 избирательных участках. Об этом Памфилова заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По ее словам, там могли проголосовать 24,5 тысячи избирателей.Памфилова отметила, что президент России Владимир Путин поддерживает Центризбирком в борьбе за чистоту и прозрачность выборов и что он в курсе случаев серьезных злоупотреблений на выборах."У меня нет никакой оглядки ни на кого, у меня есть четкая задача, которую президент поставил: выборы должны быть честные, прозрачные, нормальные. Мы в этом направлении и работаем", — подчеркнула глава Центризбиркома.В том случае, если компетенции ЦИК не хватает или "правоохранительные органы недорабатывают", материал "тут же попадает на стол президенту".Как сообщалось ранее, ЦИК на заседании утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье. В справке ЦИК отмечалось, что во время выборов были допущены серьезные нарушения: вброс бюллетеней, изменение данных в итоговых протоколах, подкуп избирателей. Теперь принять решение должна краевая избирательная комиссия.Второй тур выборов губернатора Приморья проходил 16 сентября. Сначала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако после обработки всех бюллетеней, врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. После этого оба кандидата обвинили друг друга в фальсификации протоколов.