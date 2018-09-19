Гибель
российского самолета Ил-20 в Сирии не оставила равнодушными некоторых
украинских пользователей Сети. Сплясав на костях погибших военных,
циники принялись травить мать одного из военнослужащих за ее сообщения в
социальных сетях.
Гибель
российского самолета Ил-20 в Сирии не оставила равнодушными некоторых
украинских пользователей Сети. Сплясав на костях погибших военных,
циники принялись травить мать одного из военнослужащих за ее сообщения в
социальных сетях.
Женщина
разместила запись на своей странице в Facebook. Это был настоящий крик
отчаяния убитого горем человека. "Люди, у меня сын погиб на Ил-20 в
Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", – написала
мать погибшего.
В
комментарии к посту многие пользователи принялись утешать и успокаивать
женщину, высказывать ей слова поддержки. Но нашлись и те, с позволения
сказать, люди, которые принялись оставлять под запись глумливые и
циничные комментарии.
Особенно
"отличись" украинцы, которые радуется каждому происшествию, связанному с
Россией. Диванные циники стали вспоминать Донбасс и Крым, утверждая,
что убитая горем мать в ответе за произошедшие там события.
Так,
комменаторы напомнили ей, что ее супруг, также военный, был в составе
контингента российской армии в Крыму в 2014 году. Гибель сына, заявили
украинцы, стала "возмездием" за события четырехлетней давности.
Другие
не поленились досконально изучить страничку женщины в социальной сети,
обнаружив, что та публиковала сообщения о вине Украины за сбитый в 2014
году в небе над Донбассом Boeing Малайзийских авиалиний. "Карма", -
написал в своем Twitter пользователь Ray.
"Ей
плевать на сына и что он делал в Сирии", – пишет в свою очередь Татьяна
Мирошниченко. "Баба, не ори. Нарожай еще!" – комментируют другие. Из-за
нападок потерявших всякие представления о морали украинцев женщина была вынуждена удалить запись.
Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим.
Погибли все 14 человек, находившиеся на борту. В Минобороны России вину
за катастрофу возложили на израильских летчиков, которые прикрывались
от сирийских ПВО российским самолетом. В Тель-Авиве в ответ заявили, что
ответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину на Сирию и
Иран.
С
заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи с
трагедией. По словам верховного главнокомандующего, они будут
направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских
военнослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.