Гибель российского самолета Ил-20 в Сирии не оставила равнодушными некоторых украинских пользователей Сети. Сплясав на костях погибших военных, циники принялись травить мать одного из военнослужащих за ее сообщения в социальных сетях.

Гибельроссийского самолета Ил-20 в Сирии не оставила равнодушными некоторыхукраинских пользователей Сети. Сплясав на костях погибших военных,циники принялись травить мать одного из военнослужащих за ее сообщения всоциальных сетях.Женщинаразместила запись на своей странице в Facebook. Это был настоящий крикотчаяния убитого горем человека. "Люди, у меня сын погиб на Ил-20 вСирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", – написаламать погибшего.комментарии к посту многие пользователи принялись утешать и успокаиватьженщину, высказывать ей слова поддержки. Но нашлись и те, с позволениясказать, люди, которые принялись оставлять под запись глумливые ициничные комментарии.Особенно"отличись" украинцы, которые радуется каждому происшествию, связанному сРоссией. Диванные циники стали вспоминать Донбасс и Крым, утверждая,что убитая горем мать в ответе за произошедшие там события.Так,комменаторы напомнили ей, что ее супруг, также военный, был в составеконтингента российской армии в Крыму в 2014 году. Гибель сына, заявилиукраинцы, стала "возмездием" за события четырехлетней давности.Другиене поленились досконально изучить страничку женщины в социальной сети,обнаружив, что та публиковала сообщения о вине Украины за сбитый в 2014году в небе над Донбассом Boeing Малайзийских авиалиний. "Карма", -написал в своем Twitter пользователь Ray."Ейплевать на сына и что он делал в Сирии", – пишет в свою очередь ТатьянаМирошниченко. "Баба, не ори. Нарожай еще!" – комментируют другие. Из-занападок потерявших всякие представления о морали украинцев женщина была вынуждена удалить запись.Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим.Погибли все 14 человек, находившиеся на борту. В Минобороны России винуза катастрофу возложили на израильских летчиков, которые прикрывалисьот сирийских ПВО российским самолетом. В Тель-Авиве в ответ заявили, чтоответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину на Сирию иИран.заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи страгедией. По словам верховного главнокомандующего, они будутнаправлены на дополнительное обеспечение безопасности российскихвоеннослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.