ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Баранова Василия Васильевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Баранова Василия Васильевича, 13.09.1995 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 21.01.2015.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза светлые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29