Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс задержала хулигана, который начинял швейными иглами клубнику и фрукты в магазинах. Им оказался неназванный подросток, который просто хотел повеселиться. Несмотря на серьезность проступка, молодому человеку, скорее всего, ничего не грозит.

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс задержала хулигана, который начинял швейными иглами клубнику и фрукты в магазинах. Им оказался неназванный подросток, который "просто хотел повеселиться". Несмотря на серьезность проступка, молодому человеку, скорее всего, ничего не грозит, сообщает Yahoo! News.Начиненную иглами клубнику нашли в нескольких австралийских городах — Сиднее, Мельбурне и Перте. От последствий "пищевого терроризма" пострадали как минимум десять человек.Инцидент оказался настолько громким, что его прокомментировал премьер Австралии Скотт Моррисон. Он велел полиции срочно задержать преступников. Чиновник счел, что продукты портит целая банда, так как опасные фрукты и ягоды были обнаружены в разных частях страны.Так это или нет, на данный момент, неизвестно. В руках у полиции только один хулиган. Полицейские говорят, что с ним будут разбираться в рамках системы по учету малолетних правонарушителей.Будь хулиган постарше, ему грозило бы до 10 лет тюрьмы. Сейчас власти Австралии рассматривают возможность увеличить наказание за отравление продуктов в магазинах до 15 лет заключения.