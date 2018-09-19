Дима Билан попал в автомобильную аварию. Популярный исполнитель сам прокомментировал инцидент.

Дима Билан попал в автомобильную аварию. Популярный исполнитель сам прокомментировал инцидент.Дима Билан двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем автомобиля Ford Mustang. В какой-то момент певец не справился с управлением и врезался в движущуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал. В правоохранительной службе отметили, что Билан был трезв и не стал отрицать своей вины, передают РИА Новости.Чуть позже с комментариями выступил и сам певец. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со скоростью 40 км/ч, однако отвлекся и въехал сзади в машину, стоящую на светофоре. "Багажник был вмят нехило", – признался Билан. Он сообщил, что договорился с пострадавшей стороной "полюбовно и по закону".В подписи к видео Дима описал свои ощущения. Он признался, что испытал шок. "Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни ... салон заполнился резким дымом , подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось ... шок сейчас догоняет , сами понимаете выброс адреналина и кортизола ... фууух руки потряхивает ... все обошлось! И у всех обошлось !!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – поведал Билан.В заключение артист призвал всех быть максимально внимательными за рулем. "Я виноват в аварии, отвлекся (( !!! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций ,кривотолков и слухов ! Люди, будьте внимательнее за рулем!!!!!!!!!!!!!! Очень не смешно было...." – сообщил артист.