Реновировать всю Россию. Это проект лидера Справедливой России Сергея Миронова и главы думского комитета по жилищной политики и ЖКХ Галины Хованской. Они предлагают распространить реновацию на всю российскую территорию. Проект законопроекта о реновации зарегистрирован в базе данных Госдумы.

Реновировать всю Россию. Это проект лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и главы думского комитета по жилищной политики и ЖКХ Галины Хованской. Они предлагают распространить реновацию на всю российскую территорию. Проект законопроекта о реновации зарегистрирован в базе данных Госдумы.Законопроект направлен на то, чтобы в России не образовывался аварийный жилищный фонд, поясняется в сопроводительной записке к документу. Он позволяет регионам за счет местного бюджета и других источников финансирования выполнять программы по реновации жилья, сообщает ТАСС.Законопроект также вводит понятие реновации жилищного фонда. Под ним понимается реконструкция или снос не подлежащих капремонту объектов с возведением на их месте новых объектов с коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурой и благоустройством жилых территорий.Согласно проекту закона, органы российской госвласти могут создать фонд содействия реновации жилищного фонда для реализации соответствующей программы. А региональные власти получают право устанавливать порядок и определять условия улучшения жилищных условий граждан (собственников и нанимателей), проживающих в многоквартирных домах или подлежащих сносу или реконструкции строениях. При этом в число тех, кому будет предоставлено жилье по реновации включены и принятые на предоставление жилья до 1 марта 2005 года граждане.Законопроект предоставляет ряд гарантий гражданам. По реновации должны предоставляться им "равнозначные жилые помещения, жилая площадь и количество комнат... а общая площадь такого жилья равна или превышает общую площадь освобождаемого". Кроме того, жилье по реновации должно "соответствовать стандартам благоустройства, санитарным и техническим требованиям, установленным жилищным законодательством". Еще одна гарантия: жилье должно быть расположено в том же населенном пункте или внутригородском муниципальном образовании.Кроме того, собственникам жилья по их выбору может предоставляться равноценное возмещение в денежной форме, которое осуществляется вместе с компенсацией за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома. А жильцам комнат в коммуналках при реновации предоставляются отдельные квартиры.В список по реновации дома включаются только если за нее на общем собрании проголосовали все участники голосования. Если решение не принято из-за отсутствия кворума, то региональные власти должны перенести срок проведения реновации в доме не более чем на три года. Если жильцы голосуют против – многоквартирный дом исключается из программы реновации.Реновация в Москве началась после того, как президент России Путин 1 июля 2017 года утвердил программу по обновлению московского жилфонда, а также подписал поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации". В программу московской реновации вошли более пяти тысяч домов, что составляет 70% пятиэтажек-хрущевок в Москве.Депутат от "Справедливой России" Галина Хованская призывала распространить московский опыт реновации на другие российские регионы.