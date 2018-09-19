Участие в увлекательном мероприятии приняли воспитанники десяти районных дошкольных образовательных учреждений и их родители.

17 сентября текущего года инспектор ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району Ирина Нефедова приняла участие в ставшей традиционной квест-игре на знание Правил дорожного движения, организованной для воспитанников районных дошкольных образовательных учреждений и их родителей.Участники – команды из десяти дошкольных образовательных учреждений собрались на центральном стадионе в городе Киржач. После проведенного инструктажа все команды получили маршрутные листы. Главное условие игры – добраться до пункта назначения, выбирая безопасный путь.На восьми тематических станциях, расположенных в детских садах в различных частях города, мальчишкам и девчонкам вместе с родителями предстояло пройти ряд испытаний на знание правил безопасного поведения на дорогах, правил перехода проезжей части, значения дорожных знаков и требований сигналов светофора. Также команды попробовали свои силы в оказании первой медицинской помощи сказочным персонажам и в фигурном вождении велосипеда.На одной из станций участников встречали старуха Шапокляк и Крокодил Гена, которые, используя оборудование мобильного автогородка, смоделировали для ребят и их родителей нестандартные дорожные ситуации. Команды нашли правильный выход из них и с честью выдержали испытания.После прохождения квест-игры состоялась церемония награждения. Семьи, принявшие участие в мероприятии, получили заслуженные дипломы и световозвращающие значки, а победители - настольные игры по ПДД.