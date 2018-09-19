Код бета-версии операционной системы iOS 12.1 содержит упоминание о пока еще не анонсированном планшете Apple. Как сообщил независимый разработчик Гильерме Рэмбо, строка iPad2018fall указывает на то, что новая модель iPad Pro будет представлена этой осенью.

Код бета-версии операционной системы iOS 12.1 содержит упоминание о пока еще не анонсированном планшете Apple. Как сообщил независимый разработчик Гильерме Рэмбо, строка "iPad2018fall" указывает на то, что новая модель iPad Pro будет представлена этой осенью.Как отмечает издание 9to5Mac, бета-версия iOS 12.1 впервые привносит поддержку технологии распознавания лица Face ID, когда устройство держат в ландшафтной ориентации, и эта возможность наверняка будет реализована в новом "айпаде". Обновленная iOS также включает функцию синхронизации мультяшных аватаров Memoji между устройствами через iCloud и групповые видеочаты FaceTime, в которых смогут общаться до 32 собеседников одновременно.Новому iPad Pro прочат зауженные рамки вокруг экрана, скругленные края и дизайн антенн в духе "айфона". Предположительно, вместо фирменного разъема Lightning новая модель получит USB-C — так, чтобы её можно было быстро заряжать от "макбука". Ожидаются две версии планшета: с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма.∎Слух: iPad Pro перейдет на USB-C читайте такжеСледующая презентация Apple может пройти в октябре. Приглашений на мероприятие компания пока не рассылала. Помимо iPad Pro, может быть представлена удешевленная модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air, который капитально не обновлялся уже несколько лет, и мини-компьютеры Mac mini, ориентированные на профессиональных пользователей.