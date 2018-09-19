В Кремле поддержали позицию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, ранее предложившей признать губернаторские выборы в Приморье недействительными.

В Кремле поддержали позицию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, ранее предложившей признать губернаторские выборы в Приморье недействительными."Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию.По его словам, накануне на встрече с избранными главами регионов Владимир Путин также говорил о необходимости учитывать все точки зрения."Судя по заявлениям ЦИК, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин, и на чем он, собственно, всегда настаивал, поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — подчеркнул Песков, передает РИА Новости.Второй тур губернаторских выборов состоялся в Приморском крае 16 сентября. Вначале голосования с отрывом в 8 процентов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, но в конце подсчета голосов временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко вышел вперед. В итоге кандидат "Единой России" Андрей Тарасенко набрал 49,55% (253,2 тысячи голосов), а Андрей Ищенко — 48,06% (245,55 тысячи голосов).После этого кандидаты в губернаторы обвинили друг друга в фальсификации протоколов, Ищенко объявил голодовку. На 13 участках Владивостока были отменены итоги выборов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными.