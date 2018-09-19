Ранее судимая жительница столицы систематически предоставляла наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ...

«Оперативники ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по г. Москве в районе Коньково ликвидировали притон для потребления наркотических средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 56-летняя ранее судимая жительница столицы систематически предоставляла наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры подозреваемая получала от гостей наркотические средства и психотропные вещества. Оперативники обследовали жилое помещение, где обнаружили и изъяли шприцы, флаконы, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту дознанием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве