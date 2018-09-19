Сеть из 15 подпольных казино закрыта в Москве. Задержаны более сотни человек, в том числе главарь преступного сообщества по фамилии Бажанов. С мая 2016 года сеть казино прикрывалась работой легальной букмекерской конторы Панорама, действовавшей под вывесками ВинЛайн, ЮнионБет и ГринБет.

Сеть из 15 подпольных казино закрыта в Москве. Задержаны более сотни человек, в том числе главарь преступного сообщества по фамилии Бажанов. С мая 2016 года сеть казино прикрывалась работой легальной букмекерской конторы "Панорама", действовавшей под вывесками "ВинЛайн", "ЮнионБет" и "ГринБет". Криминальный оборот сообщества оценивался сотнями миллионов рублей ежемесячно.Участники преступной группы незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровых зон, заявила официальный представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова. Кроме Следственного комитета в операции против сети нелегальных казино принимали участие ФСБ и МВД России.Было проведено более 80 обысков в офисах и жилых домах. Главари банды проживали в престижнейших загородных поселках под Москвой, передвигались на машинах премиум класса с сопровождением. Обвинение планируется предъявить 47 участникам преступного сообщества.Следственный комитет объединил 12 уголовных дел в одно производство об организации незаконной игорной деятельности. Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 стать 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нем").