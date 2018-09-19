Работы
по возведению нового остановочного пункта Ленинградская на Рижском
направлении Московской железной дороги (МЖД) подходят к концу. Об этом
сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Работы
по возведению нового остановочного пункта Ленинградская на Рижском
направлении Московской железной дороги (МЖД) подходят к концу. Об этом
сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По
его словам, уже готовы пассажирские платформы и два конкорса,
предназначенные для выхода в сторону станции Московского центрального
кольца (МЦК) "Стрешнево" и к метро "Войковская". Также строители
завершают отделочные работы, подчеркнул Хуснуллин.
Он
отметил, что возведение нового остановочного пункта ведется в рамках
проекта по интеграции Рижского направления МЖД с МЦК. В перспективе
Ленинградская станет остановочным пунктом одного из Московских
центральных диаметров (МЦД-2) по маршруту "Нахабино – Подольск".
В
следующем году, рассказал руководитель стройкомплекса Москвы, на
Ленинградской появится северный терминал, который обеспечит интеграцию
МЦК и железной дороги. "Таким образом, переход будет занимать у
пассажиров всего около двух минут", – подчеркнул Хуснуллин.
Кроме
того, реализация проекта снизит нагрузку на станции подземки
"Тушинская", "Рижская" и "Дмитровская", создаст комфортный и безопасный
транзит пассажиров через пути Рижского направления МЖД. Также появится
дополнительная связь между районами Сокол и Войковский.
Напомним, в столице продолжается активная работа по реализации железнодорожных радиусов с Московским центральным кольцом. Ее планируется завершить в следующем году.
В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл платформу Новохохловская
на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). С нее можно
пересесть на одноименную станцию МЦК, а также выйти к остановкам
наземного пассажирского транспорта. Благодаря появлению новой платформы
улучшилась транспортная доступность десяти районов Москвы, где проживают
около 600 тысяч человек.
Ближе к Московскому центральному кольцу стало и Савеловское направление
МЖД, где открылся новый вестибюль станции Окружная.
По словам градоначальника, пересаживаться с нее на метро и МЦК стало
гораздо удобнее. "Платформа Окружная уже сегодня работает как серьезный
пересадочный узел для жителей районов Северный, Лианозово, Дегунино, Бескудниково и других", – подчеркнул Собянин.