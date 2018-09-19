Работы по возведению нового остановочного пункта Ленинградская на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) подходят к концу. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работыпо возведению нового остановочного пункта Ленинградская на Рижскомнаправлении Московской железной дороги (МЖД) подходят к концу. Об этомсообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросамградостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Поего словам, уже готовы пассажирские платформы и два конкорса,предназначенные для выхода в сторону станции Московского центральногокольца (МЦК) "Стрешнево" и к метро "Войковская". Также строителизавершают отделочные работы, подчеркнул Хуснуллин.Онотметил, что возведение нового остановочного пункта ведется в рамкахпроекта по интеграции Рижского направления МЖД с МЦК. В перспективеЛенинградская станет остановочным пунктом одного из Московскихцентральных диаметров (МЦД-2) по маршруту "Нахабино – Подольск".следующем году, рассказал руководитель стройкомплекса Москвы, наЛенинградской появится северный терминал, который обеспечит интеграциюМЦК и железной дороги. "Таким образом, переход будет занимать упассажиров всего около двух минут", – подчеркнул Хуснуллин.Крометого, реализация проекта снизит нагрузку на станции подземки"Тушинская", "Рижская" и "Дмитровская", создаст комфортный и безопасныйтранзит пассажиров через пути Рижского направления МЖД. Также появитсядополнительная связь между районами Сокол и Войковский.Напомним, в столице продолжается активная работа по реализации железнодорожных радиусов с Московским центральным кольцом. Ее планируется завершить в следующем году.В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл платформу Новохохловскаяна Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). С нее можнопересесть на одноименную станцию МЦК, а также выйти к остановкамназемного пассажирского транспорта. Благодаря появлению новой платформыулучшилась транспортная доступность десяти районов Москвы, где проживаютоколо 600 тысяч человек.Ближе к Московскому центральному кольцу стало и Савеловское направлениеМЖД, где открылся новый вестибюль станции Окружная.По словам градоначальника, пересаживаться с нее на метро и МЦК сталогораздо удобнее. "Платформа Окружная уже сегодня работает как серьезныйпересадочный узел для жителей районов Северный, Лианозово, Дегунино, Бескудниково и других", – подчеркнул Собянин.