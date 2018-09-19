Представители творческих профессий с энтузиазмом присоединились к акции...

Жители столицы активно направляют фото и видео в адрес @gibdd77 , иллюстрирующие воспитание безопасного поведения на дороге. Представители творческих профессий с энтузиазмом присоединились к акции. Во время семейных прогулок и в уютной домашней атмосфере популярные артисты обучают своих детей Правилам дорожного движения.Пример безопасного поведения на дороге продемонстрировал заслуженный артист Российской Федерации, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр и музыкальный продюсер Денис Майданов. Заботясь о будущем дочки Влады, он воспитывает в ребенке дисциплинированность и внимательность.В своем видеообращении Денис Майданов призвал родителей позаботиться о безопасности своих детей и передал эстафету своему другу - российскому автору-исполнителю песен, музыканту, певцу и Заслуженному артисту Российской Федерации Сергей Трофимову.Уважаемые участники дорожного движения, размещайте и вы фото и видео в рамках акции с хэштегом #НаучиРебенкаПДД на своих страничках в соцсетях, отмечайте @gibdd77 и мы обязательно опубликуем Ваши работы на официальном аккаунте Госавтоинспекции города Москвы.Поддержите Всероссийских челендж, посвященный детской безопасности на дорогах!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81