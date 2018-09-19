В аптеке пациентов «кормили завтраками»

В аптеке пациентов «кормили завтраками»Муромские прокуроры обнаружили серьезные нарушения в Муромской городской больнице №3.По данным надзорного ведомства, больница и ЗАО «Муром-Фармация» заключили между собой госконтракт на поставку лекарственных препаратов.Такие контракты заключают, чтобы обеспечить больных бесплатными лекарствами, которые выдают в аптеках по рецептам. Согласно правилам, если нужного лекарства в аптеке нет в наличии, фармацевты должны поставить человека в «список ожидания», и выдать лекарство, когда оно появится. Это называется «отсроченным обеспечением».Однако прокуроры выяснили, что таких «отсроченных» пациентов у ГКБ №3 и «Муром-Фармации» накопилось уже 266 человек. Все они не смогли получить лекарства по рецептам.По результатам проверки главврачу больницы и директору ЗАО «Муром-Фармация» Муромской городской прокуратурой внесены представления. А пациентам выдали все необходимые им лекарства.