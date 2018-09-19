Часть украденных вещей мужчина сразу же продал

Часть украденных вещей мужчина сразу же продалВ конце лета обратилась 38-летняя жительница Мурома. Женщина рассказала, что из ее частного дома, расположенного на улице Парковой, исчезло сразу несколько вещей. Вор унес с собой буквально все, что попало под руку: пневматический пистолет, мобильный телефон и диктофон. Ущерб пострадавшая оценила в 5 тысяч рублей.Правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний молодой человек, проживающий в одной из деревень Муромского района.Следствие установило, что задержанный помогал женщине с ремонтом по дому. Когда она ненадолго ушла, он похитил гаджеты и оружие, после чего исчез. С тех пор мужчина больше не выходил на связь.Пистолет у злоумышленника изъяли, а вот телефон и диктофон он успел кому-то продать. Расследование уголовного дела продолжается.