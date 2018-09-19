Его пассажир оказался в реанимации

Его пассажир оказался в реанимацииВ Муромском районе произошло пьяное ДТП, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Утром 18 сентября в районе села Пестенькино нетрезвый 64-летний мужчина не справился с управлением своего автомобиля «ВАЗ» и на полном ходу съехал в реку Кортынь.В результате пенсионер получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, но от госпитализации отказался. А его пассажир 1963 года рождения с черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением тела попал в реанимацию.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек и 5 единиц техники.