19.09.2018

2018-09-19 14:01:05

В ночном клубе Екатеринбурга убили студента

В одном из ночных клубов Екатеринбурга в драке между студентами двух вузов погиб юноша. По предварительным данным, в ходе конфликта учащийся достал нож и набросился на оппонентов. В потасовке один из студентов получил смертельный удар, передает .