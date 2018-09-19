Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, который планируется воздвигнуть на территории парка Патриот рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, который планируется воздвигнуть на территории парка "Патриот" рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне​​​.Как передает РИА Новости, вместе с руководителем страны в торжественной церемонии принимали участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Высота будущей церкви вместе с крестом будет достигать 95 метров, а общая площадь храма, который рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тысяч человек, составит 10,95 тысячи квадратных метров.Новый храм, по задумке создателей, будет сочетать как традиции, которые применяли в строительстве великие зодчие Древней Руси, так и современные архитектурные решения. С одной стороны, здание спроектировано в русско-византийском стиле, а в качестве материала выбран натуральный известняк, что очень характерно для знаменитых древнерусских церквей.С другой стороны, купол и своды храма будут украшены витражным ударопрочным остеклением. А сочетание бронзы с зеленым – это намек на официальные цвета ВС России. В оформлении фасада будет присутствовать натуральный камень и резной каменный орнамент.В главном военном храме будут несколько приделов. Каждый из них – в честь небесного покровителя того или иного рода войск. Так, традиционно считается, что святой Александр Невский покровительствует тем, кто служит в сухопутных войсках, пророк Илия помогает бойцам воздушно-космических сил и десантникам, Андрей Первозванный – верный помощник морякам, а великомученица Варвара – тем, кто служит в ракетных войсках.Центральный же престол главного военного храма России будет выстроен в честь Воскресения Господа.Его строительство будет идти исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Первым, кто пожертвовал средства на строительство храма, стал мичман Северного флота, вторым — Сергей Шойгу.