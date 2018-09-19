Здесь будут обслуживать 1500 жителей деревни Санино

Здесь будут обслуживать 1500 жителей деревни СаниноВ деревне Санино Петушинского района вновь заработает фельдшерско-акушерский пункт. Он был закрыт больше 11 лет назад.В 2007 году из-за отсутствия специалиста работу ФАПа приостановили и все это время он постепенно приходил в негодность.И вот, наконец, из областного бюджета выделили 1,5 миллиона рублей на благоустройство фельдшерско-акушерского пункта. Не может не радовать местных жителей и то, что почти сразу удалось найти и медицинского работника, и даже мецената, который выделил дополнительные деньги на ремонт здания.До конца октября ФАП получит лицензию на осуществление медицинской деятельности и примет первых пациентов. Здесь будут обслуживать 1500 человек деревни Санино и близлежащих населенных пунктов. С целью повышения доступности медицинской помощи для сельского населения ФАПу предоставлен автомобиль, укомплектованный необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи.А в 2019 году будет выполнен второй этап благоустройства. Планируют сделать ремонт квартиры для медработника, которая находится прямо в здании ФАПа. На эти цели выделят 2,5 миллиона рублей.