Машинисты столичной подземки теперь приветствуют пассажиров так, как это делают пилоты на борту самолетов.

Машинисты столичной подземки теперь приветствуют пассажиров так, как это делают пилоты на борту самолетов."Уважаемые пассажиры! Рад приветствовать вас в поезде нового поколения "Москва". Сегодня с вами машинист первого класса Панов Денис Сергеевич. Желаю вам приятной поездки", — такие слова звучат в вагонах несколько раз в день перед отправлением состава в начале маршрута. Машинист также называет свою фамилию и должность. Таким образом пассажиры могут узнать человека, который лично отвечает за их безопасность.Кроме того, в метро разработано еще несколько сервисов, которые должны сделать поездку более комфортной."В этом году мы разработали стандарт для облуживания в кассах метрополитена, стандарт сервисного обслуживания Центра обеспечения мобильности пассажиров и, конечно, постоянно улучшаем сервис на стойках "Живое общение". Нам очень важно, чтобы люди, которые общались с пассажирами, смогли комфортно обслужить их в пути", — рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами".