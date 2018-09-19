Главный Остап Бендер американской экономики — Илон Маск — оказался в центре расследования Минюста США. Поводом для разбирательства стал его августовский пост в Twitter, когда он пообещал по завышенной цене выкупить все акции своей компании. Но вскоре всё отменил. Тогда акции Tesla взлетели сразу на 11%, теперь — потеряли 8%, так что пока Маск не в убытке.

Главный Остап Бендер американской экономики — Илон Маск — оказался в центре расследования Минюста США. Поводом для разбирательства стал его августовский пост в Twitter, когда он пообещал по завышенной цене выкупить все акции своей компании. Но вскоре всё отменил. Тогда акции Tesla взлетели сразу на 11%, теперь — потеряли 8%, так что пока Маск не в убытке.Хитрый маневр Илона Маска первой космической скорости ценным бумагам его корпорации не придал. Посыпавшись, они сгорают в атмосфере разрастающегося скандала. Хьюстону о проблемах сообщать бесполезно.Tesla пытается успокоить акционеров: "Мы с уважением относимся к стремлению министерства юстиции получить информацию на этот счет и полагаем, что этот вопрос должен быть вскоре разрешен, как только они ознакомятся с полученной информацией".Но биржам и имеющейся оказалось вполне достаточно. 4% — показатель сегодняшней динамики акций Tesla по индексу NASDAQ.Акции Tesla падают после заявления министерства юстиции.Припомнить Маску все. Еще недавно для Америки такое казалось фантастикой. Эксцентричный миллиардер даже по меркам либеральной Калифорнии вел себя как пришелец."Это марихуана с табаком. Пробовал такое? — А это законно? — Совершенно законно. – О’кей" – глава SpaceX и Tesla затянулся в прямом эфире программы американского комика Джо Рогана.Вообще-то Маск почти не употребляет, в чем и признавался в том же эфире. После этого в студию посыпались СМС с недоуменными вопросами. Родившаяся прямо у микрофона маркетинговая стратегия только усугубила ситуацию. Стресс не снял. Акции упали на те же 4%."Он руководит Tesla. Конечно, он умный парень. Но теперь ему придется разбираться с серьезными вопросами", — считает Чарли Гаспарино, финансовый аналитик.В общем, Маска все глубже затягивает то ли в черную дыру, а то ли в пучину проблем. В суд него подает и британский дайвер, спасавший детей из пещеры в Таиланде.Маск хотел на операции пропиариться, даже придумал проект мини-субмарины, но Вернон Ансворт предложил миллиардеру засунуть подлодку куда поглубже. В ответ владелец Tesla обозвал его педофилом.Остается с тоской глядеть на Луну, на которой Маск еще рассчитывает заработать. С помощь транспортной системы BFR и космического туриста Юсаки Маэдзавы."Чтобы быть ясным, это очень опасно, это не прогулка в парке. И даже не воздушный полет. Есть шанс, что что-то пойдет не так. Мы сделаем все возможное, чтобы свести это к минимуму, но всякий раз, когда что-то делается впервые на новой технологии, и мы говорим о глубоком космосе, вы должны быть очень смелым человеком, чтобы сделать это", — подчеркнул миллиардер.Впрочем, злые языки и этот план уже превратили в мем.С Луны в прокуратуру за тринадцать часов — такие перемещения даже Жюлю Верну не снились. Спустившегося с небес Маска тем временем поджидают и бывшие сотрудники. Уволенные за попытку создания профсоюза в корпорации Тесла рассказывают. Звездный миллиардер в земной жизни больше похож на хищника из капиталистических джунглей.