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Владимирскую область посетила первая женщина-космонавт. Валентина Терешкова пообщалась с ветеранами, общественниками, представителями трудовых коллективов.Как известно, Валентина Владимировна родилась в Ярославской области, поэтому нас она считает своими дорогими соседями. Город Владимир привлёк её не только своей стариной, но навизной. Владимир развивается. Строятся новые дома, школы, детские сады, есть современный перинатальный центр. Валентина Терешкова считает, что во многом эта заслуга нынешнего губернатора области.Со Светланой Орловой первая женщина-космонавт давно знакома. Валентина Терешкова сказала, что относится к ней с глубоким уважением."Светлана Юрьевна очень сильный человек. Те вопросы, которые она решает и с министрами, и с руководством страны - это для того, чтобы Владимирская область была одной из лучших, в передовых. Это, конечно, большой труд - убеждать министров, чтобы обращали внимание и выделяли деньги".Как уроженке Ярославской области, Валентине Терешковой хотелось бы, чтобы отношения Владимира и Ярославля были более тесными, чтобы между нашими регионами развивалось взаимовыгодное сотрудничество.Валентина Терешкова попросила, чтобы в предстоящее воскресенье, 23 сентября, жители области пришли на избирательные участки и проголосовали с желанием, чтобы область и дальше была одной из передовых.