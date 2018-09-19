Валерий Леонтьев дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал, чего лишился, когда переживал в номере отеля болезнь.

Валерий Леонтьев дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал, чего лишился, когда переживал в номере отеля болезнь.Все началось с того, что в начале сентября Валерий Леонтьев внезапно обратился к многочисленным поклонникам с объявлением, что ближайшие концерты вынужден отменить. Как сообщает "Пятый канал", популярного исполнителя свалили лихорадка и кашель.Ситуация оказалась настолько серьезной, что якобы артисту по нескольку раз на день вызывали "скорую". Говорят, будто Леонтьеву ставили капельницы, сам он еле передвигался. К счастью, медики откачали певца, и он снова готов радовать своим творчеством поклонников. Однако в разговоре с журналистами певец признался, что в результате болезни лишился своего фирменного загара. "Уже все облезло, пока я лежал в Сочи в номере. Пока прятался от сквозняков и прочего. Загар сошел", – констатировал певец.Как рассказали в близком окружении, Валерий Леонтьев почувствовал недомогание еще в Москве. "Но там ему скоро стало лучше, – сообщили Dni.Ru члены коллектива артиста. – Потом этот перелет в Сочи его подкосил, и он снова слег. Врачи сделали все возможное, чтобы поставить артиста на ноги. Но, увы, не смогли помочь ему выйти на сцену".Отметим, что Валерия Леонтьева сразила пневмония. Об этом рассказал сам певец. Отметим, что в августе прошлого года от пневмонии скончался Олег Яковлев, бывший солист группы "Иванушки International". Певец был помещен в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Медики подключили его к аппарату искусственного дыхания, но спасти не смогли.