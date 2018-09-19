Известный по работе со сборной Камеруна и многими российскими клубами Валерий Непомнящий ушел с поста главного тернера калининградской Балтики, которая выступает в Футбольной национальной лиге.

Известный по работе со сборной Камеруна и многими российскими клубами Валерий Непомнящий ушел с поста главного тернера калининградской "Балтики", которая выступает в Футбольной национальной лиге.Как отмечает "Спорт-экспресс", временно функции Непомнящего будет исполнять Валерий Климов, который входил в его штаб. Новым главным тренером клуба может стать Игорь Ледяхов, который недавно покинул грозненский "Ахмат".