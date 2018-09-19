Необычную посуду везли из Украины

Необычную посуду везли из УкраиныВладимирская таможня арестовала партию украинской керамической посуды. Набор для коньяка содержал на себе логотип бренда «Nike», который недобросовестные производители использовали без разрешения.Одна из российских организаций в ходе декларирования не смогла предоставить документы на использование товарного знака «Nike» в наборе для коньяка, со стилизованной под футбольные бутсы бутылкой и стопками.После приостановления выпуска товара таможенники получили заявление представителя «Nike Innovate C.V.» о нарушении исключительных прав компании и отказали в выпуске партии с наложением на товар ареста и возбуждением дела об административном правонарушении. Всего задержано около 100 наборов.Кроме этого, после заявления правообладателей торговых марок о защите прав интеллектуальной собственности, Владимирской таможней совместно с органами внутренних дел были выявлены контрафактные товары: 43 единицы спортивной одежды и обуви с товарными знаками «Adidas» и «Reebok» и 9070 единиц рыболовной лески Shimano, Power Pro.