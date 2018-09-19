Депутаты Львовского областного совета запретили исполнять произведения на русском языке. Мораторий будет действовать до полного прекращения оккупации территории Украины.

Во Львове запретили исполнять произведения на русском языке. За данное решение проголосовали 57 депутатов Львовского областного совета при 47 необходимых.В решении парламентариев говорится:"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области".Мораторий будет действовать "до полного прекращения оккупации территории Украины", сообщает ТАСС. Кроме того, депутаты решили создать рабочую группу для проведения "систематических разъяснительных бесед" с местными жителями.Также Львовский облсовет хочет обратиться к Верховной раде с просьбой ввести запрет на публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора" по всей Украине.