24-летний владимирец задержан по подозрению в мошенничестве

24-летний владимирец задержан по подозрению в мошенничествеУголовные дела возбуждены в отношении 24-летнего жителя Владимира, который обвиняется в мошенничестве с арендой недвижимости, сообщает управление МВД России по Владимирской области.По данным полиции, в мае молодой человек разместил в интернете объявление о том, что частный дом во Владимире сдается в аренду посуточно. Клиенты звонили ему, бронировали жилье и перечисляли предоплаты. Позже потерпевшие узнали, что этот дом аферисту не принадлежит и в аренду не сдается.Личность злоумышленника была установлена, а 14 сентября его задержали. Ранее он скрывался за пределами Владимирской области.Полицейским удалось собрать доказательства о причастности молодого человека к двум эпизодам мошенничества. Расследование продолжается.