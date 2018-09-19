Счастливцев и Несчастливцев теперь охраняют стены Драмтеатра

Счастливцев и Несчастливцев теперь охраняют стены ДрамтеатраПервый в России памятник провинциальным актерам открыли во Владимире. 18 сентября у стен Драмтеатра представили скульптурную композицию «Счастливцев и Несчастливцев». Бронзовое изваяние представляет собой 2 фигуры странствующих актеров с посохами и дорожным саквояжем.«Автор памятника - заслуженный художник России, скульптор Игорь Черноглазов. Владимир - театральный город, где театр возник 170 лет назад. Памятник посвящен актерам нестоличных театров, которых огромное множество, их подсчитать невозможно, и конечно, они достойны того, чтобы было некое место поклонения этим людям», - сообщил журналистам директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин.Открытие памятника стало началом Всероссийского театрального форума «У Золотых ворот». В программе фестиваля - 26 спектаклей, серия моноспектаклей, цикл «Пять вечеров с Шекспиром», на которых российские труппы, а также Государственный академический театр имени Руставели представят постановки по произведениям английского драматурга. Владимирцев также ждут лекции театральных деятелей, презентации книг и творческие встречи с известными актерами.Для справкиПровинциальные актеры - комик Счастливцев и трагик Несчастливцев - герои одной из самых известных комедий Александра Островского «Лес», действие которой разворачивается в усадьбе богатой помещицы Гурмыжской.