Дети войны смогут приобретать месячный социальный проездной наравне с другими льготниками
Дети войны смогут приобретать месячный социальный проездной наравне с другими льготниками
Жители Владимирской области, которые родились с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получили право на льготный проезд в троллейбусах и автобусах, сообщает пресс-служба областной администрации.
Губернатора Светлана Орлова
подписала распоряжение, согласно которому дети войны смогут приобретать месячный социальный проездной наравне с другими льготниками. Проездные можно приобрести с 25 по 5 число каждого месяца в пунктах продаж транспортных предприятий и в почтовых отделениях. Льготникам нужно предъявить паспорта.
По словам директор департамента социальной защиты населения Любови Кукушкиной, во Владимирской области проживают более 100 тысяч детей войны.