Удивительно крупную осу заметили местные энтомологи

Удивительно крупную осу заметили местные энтомологиВладимирские энтомологи обнаружили на территории области удивительно крупную осу. Длина тела самца сколии волосатой достигает до 22 мм. Эти насекомые должны обитать в южных широтах, а в нашем регионе их встречают впервые.По словам старшего учёного-биолога, преподавателя ВлГУ Руслана Жукова, крупную осу сколию волосатую обнаружили в Ковровском районе рядом с детским лагерем «Искатель» в конце августа.«Мы организовали энтомологическую школу для одаренных школьников. С детьми мы обследовали проезжую часть, ведущую в деревню Любец. На обочине дороги я заметил крупную осу и не поверил своим глазам! — рассказывает Руслан Жуков. — Ранее эта оса была занесена в Красную книгу СССР и относилась к категории «II. Редкие виды». Сейчас сколия волосатая включена в Приложение к Красной книге Российской Федерации.А теперь местные энтомологи надеются внести крупное насекомое и в Красную книгу Владимирской области.