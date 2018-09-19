Новая информация появилась после известия о беременности Ксении Собчак. Скандально известный блогер Лена Миро убеждена, что в этой ситуации дурак только один – муж телеведущей Максим Виторган.

Новая информация появилась после известия о беременности Ксении Собчак. Скандально известный блогер Лена Миро убеждена, что в этой ситуации "дурак" только один – муж телеведущей Максим Виторган.Своими мысли относительно беременности Ксении Собчак Лена Миро поделилась в своем телеграм-канале. "А что бы ей не рожать, простите? Родина одного – спихнула на нянек и тут же убежала на презентацию. Ребенок Ксюшади нужен лишь для рекламы в Инстаграме и звания матери", – высказала мнение Лена Миро.При этом блогер предполагает, что на двух детях Ксения Собчак не остановится. "Родит второго, третьего – выйдет на пенсию пораньше", – написала Миро. По какой-то причине блогер напророчила Ксении Собчак и ее супругу, популярному актеру Максиму Виторгану, незавидное будущее – развод и шантаж. Более того, Лена Миро назвала артиста дураком."Во всей этой ситуации дурак один – Максимка. Так и будет ходить за женой на привязи, как тупой бычок. А как разведутся, она из него все соки выжмет, шантажируя детьми – попомните мое слово", – завершила свой пост блогер.Ранее стало известно, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. Это выяснилось накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит". "Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов.Слухи о второй беременности Собчак муссировались на протяжении последних месяцев. Например, прошедшим летом журналистка для выхода в свет постоянно выбирала просторные платья, подогревая интерес к своей фигуре. О второй беременности светской львицы открыто говорила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина.Напомним, что 36-летняя Ксения Собчак воспитывает сына Платона. В ноябре мальчику исполнится два года. Его отцом является популярный актер Максим Виторган. Мальчик появился на свет одной из элитных клиник в Подмосковье.