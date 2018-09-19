На эти цели выделили более 2 миллионов рублей

На эти цели выделили более 2 миллионов рублейКак правило, выпускникам профессиональных образовательных организаций довольно трудно найти работу по специальности. На каждом производстве ждут более опытных специалистов, которых не нужно дополнительно обучать. Сложившуюся ситуацию намерены изменить в Областной администрации.С 1 июля в рамках государственной программы содействия занятости населения проводят мероприятия по трудоустройству молодежи.Специалисты департамента по труду и занятости населения обладминистрации помогают ребятам найти свое место на рынке труда, научиться применять свои знания на практике.Работодатели принимают молодых людей на временную работу или стажировку. За стажерами закрепляются наставники из числа наиболее опытных работников. Центр занятости компенсирует затраты компании на зарплату стажеров и на доплату наставникам. На эти цели дополнительно выделено более 2 миллионов рублей.По этой программе уже трудоустроены 33 выпускника, за их работой пристально следят 25 наставников. Теперь у ребят есть все шансы показать себя, применить теоретические знания на практике и без проблем получить постоянную работу.В этом году в программе уже приняли участие 20 работодателей Владимирской области.