Алину Загитову сняли с международного турнира в Братиславе. Информация появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). По некоторым данным, спортсменке неверно оформили документы.

Алину Загитову сняли с международного турнира в Братиславе. Информацияпоявилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). По некоторымданным, спортсменке неверно оформили документы.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова непримет участие в мемориале Ондржея Непелы. Имя россиянки исключено из спискаучастниц турнира. Россию в женских соревнованиях представят СтаниславаКонстантинова и Полина Цурская.Мемориал Ондрея Непелы – международные соревнования,проводимые Словацкой федерацией фигурного катания. Турнир проходит с 20 по 22сентября. Участие в нем должно было открыть сезон для Загитовой.Напомним, 9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты – российскиефигуристы продемонстрировали свои новые программы. Алина Загитова во времясвоего выступления дважды упала, в каскаде прыгнула "бабочку" вместориттбергера, а также допустила ошибку на тройном сальхове.В пресс-службе российской федерации фигурного катания позжесообщили, что 16-летняя олимпийская чемпионка не смогла вылететь в Братиславу,так как у нее неправильно было оформлено согласие на выезд. Неточность выявилитолько в аэропорту. Необходимый документ невозможно оформить быстро, асоревнования в короткой программе начнутся уже завтра в 13.00. Так чтоспортсменка к старту не успевает, сказано в сообщении.Эта информация очень удивила отца фигуристки, ИльназаЗагитова. "Мы оформляли подобный документ, все было в порядке. Не могусейчас ничего сказать более подробно, так как не владею информацией", -заявил папа чемпионки изданию "Спорт-Экспресс".