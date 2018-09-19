Алину Загитову сняли с международного турнира в Братиславе. Информация
появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). По некоторым
данным, спортсменке неверно оформили документы.
Алину Загитову сняли с международного турнира в Братиславе. Информация
появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). По некоторым
данным, спортсменке неверно оформили документы.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не
примет участие в мемориале Ондржея Непелы. Имя россиянки исключено из списка
участниц турнира. Россию в женских соревнованиях представят Станислава
Константинова и Полина Цурская.
Мемориал Ондрея Непелы – международные соревнования,
проводимые Словацкой федерацией фигурного катания. Турнир проходит с 20 по 22
сентября. Участие в нем должно было открыть сезон для Загитовой.
Напомним, 9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты – российские
фигуристы продемонстрировали свои новые программы. Алина Загитова во время
своего выступления дважды упала, в каскаде прыгнула "бабочку" вместо
риттбергера, а также допустила ошибку на тройном сальхове.
В пресс-службе российской федерации фигурного катания позже
сообщили, что 16-летняя олимпийская чемпионка не смогла вылететь в Братиславу,
так как у нее неправильно было оформлено согласие на выезд. Неточность выявили
только в аэропорту. Необходимый документ невозможно оформить быстро, а
соревнования в короткой программе начнутся уже завтра в 13.00. Так что
спортсменка к старту не успевает, сказано в сообщении.
Эта информация очень удивила отца фигуристки, Ильназа
Загитова. "Мы оформляли подобный документ, все было в порядке. Не могу
сейчас ничего сказать более подробно, так как не владею информацией", -
заявил папа чемпионки изданию "Спорт-Экспресс".