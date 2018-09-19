Интервью с подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым намеренно сделали несуразным, чтобы отвлечь Запад. Такое мнение высказал профессор IE Business school Максим Миронов.

Интервью с подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в СолсбериАлександром Петровым и Русланом Бошировым намеренно сделали несуразным,чтобы отвлечь Запад. Такое мнение высказал профессор IE Business schoolМаксим Миронов.По его словам, с такой задачей Петров и Боширов справились на отлично. Двое мужчин предстали перед зрителями "застенчивыми геями", мотающимися по Европе с целью полюбоваться "Монбланком" и "Солсберецким" собором, написал Миронов в своем блоге на "Эхо Москвы".Экспертподчеркнул, что как российские, так и зарубежные средства массовойинформации с детским восторгом отмечают несостыковки и неточности винтервью с действительностью. А в социальных сетях, заметил Миронов,фразы Петрова и Боширова вообще разобрали на мемы. "Как на них вообще можно злиться?" – задается риторическим вопросом блогер. Его слова передает .Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипальи его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта вгородке Солсбери недалеко от Лондона. В произошедшем британские властисразу же обвинили Москву. А спустя полгода власти СоединенногоКоролевства назвали имена подозреваемых: ими оказались Александр Петров иРуслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ.Интервью с "отравителями" было продемонстрировано 13 сентября на RT. Главному редактору канала Маргарите Симоньян Петров и Бошировзаявили, что в Главном разведывательном управлении не работают, а вСолсбери прибыли как туристы, чтобы посмотреть местный сбор со120-метровым шпилем.В ответах Петрова и Боширова сразу же нашли массу несостыковок. К примеру, камеры видеонаблюдения не зафиксировали Петрова и Боширова у собора, зато друзья мелькали неподалеку от дома Скрипаля. Мужчины при этом не смогли дать четкий ответ на вопрос, были ли они рядом с местом жительства бывшего сотрудника ГРУ.После скандального интервью мужчины исчезли, их телефоны не отвечают, сообщила Симоньян. Главный редактор RT рассказала, что Петров и Боширов пообещали прислать фотографии на фоне собора в Солсбери, но не сделали этого.