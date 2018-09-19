Интервью с подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери
Александром Петровым и Русланом Бошировым намеренно сделали несуразным,
чтобы отвлечь Запад. Такое мнение высказал профессор IE Business school
Максим Миронов.
Интервью с подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери
Александром Петровым и Русланом Бошировым намеренно сделали несуразным,
чтобы отвлечь Запад. Такое мнение высказал профессор IE Business school
Максим Миронов.
По его словам, с такой задачей Петров и Боширов справились на отлично. Двое мужчин предстали перед зрителями "застенчивыми геями", мотающимися по Европе с целью полюбоваться "Монбланком" и "Солсберецким" собором, написал Миронов в своем блоге на "Эхо Москвы".
Эксперт
подчеркнул, что как российские, так и зарубежные средства массовой
информации с детским восторгом отмечают несостыковки и неточности в
интервью с действительностью. А в социальных сетях, заметил Миронов,
фразы Петрова и Боширова вообще разобрали на мемы. "Как на них вообще можно злиться?" – задается риторическим вопросом блогер. Его слова передает .
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль
и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в
городке Солсбери недалеко от Лондона. В произошедшем британские власти
сразу же обвинили Москву. А спустя полгода власти Соединенного
Королевства назвали имена подозреваемых: ими оказались Александр Петров и
Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ.
Интервью с "отравителями" было продемонстрировано 13 сентября на RT. Главному редактору канала Маргарите Симоньян Петров и Боширов
заявили, что в Главном разведывательном управлении не работают, а в
Солсбери прибыли как туристы, чтобы посмотреть местный сбор со
120-метровым шпилем.
В ответах Петрова и Боширова сразу же нашли массу несостыковок. К примеру, камеры видеонаблюдения не зафиксировали Петрова и Боширова у собора, зато друзья мелькали неподалеку от дома Скрипаля. Мужчины при этом не смогли дать четкий ответ на вопрос, были ли они рядом с местом жительства бывшего сотрудника ГРУ.
После скандального интервью мужчины исчезли, их телефоны не отвечают, сообщила Симоньян. Главный редактор RT рассказала, что Петров и Боширов пообещали прислать фотографии на фоне собора в Солсбери, но не сделали этого.