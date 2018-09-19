Филипп Киркоров и Николай Басков решили извиниться перед
возмущенными фанатами за свой скандальный клип Ибица. Артисты сняли
покаянное видео.
Филипп Киркоров и Николай Басков решили извиниться перед
возмущенными фанатами за свой скандальный клип "Ибица". Артисты сняли
покаянное видео.
Едва ли покаянный вид Киркорова и Баскова убедит тех
поклонников, кто всерьез обиделся на них за недавний "шедевр". Да и
вряд ли певцы действительно преследовали такую цель – судя по всему, они
наслаждаются, эпатируя зрителей.
В новом ролике артисты, наряженные в объемные костюмы,
преследуют в универмаге пожилую поклонницу. "Не уходи, постой, фанатка, мы
заслужили все дизлайки", – поют Николай с Филиппом. В итоге получилась
пародия на совместное видео Канье Уэста и Лил Пампа на песню I Love It – там
рэперы танцуют в похожих гигантских квадратных костюмах с цепями.
Напомним, после выхода клипа на песню "Ибица" вокруг
Филиппа Киркорова и Николая Баскова разразился скандал. Поводом для шумихи стал
ролик, в котором поп-король и "золотой голос России" пошутили над
всем, чем только можно – по их мнению, весьма остроумно. Однако большинство
зрителей почувствовали себя оскорбленными.
Мнение большинства выразил известный журналист Дмитрий
Киселев. Телеведущий заявил, что дуэт артистов – не "просто
дурновкусие", а "отвратительная мерзость". Киселев убежден, что
эстетика их клипа "низкопробна". Более того, исполнители нарушают все
предписания Роскомнадзора, касающиеся нецензурной лексики – причем делают это
демонстративно. Журналист потребовал лишить певцов звания народного артиста.