Филипп Киркоров и Николай Басков решили извиниться перед возмущенными фанатами за свой скандальный клип Ибица. Артисты сняли покаянное видео.

Филипп Киркоров и Николай Басков решили извиниться передвозмущенными фанатами за свой скандальный клип "Ибица". Артисты снялипокаянное видео.Едва ли покаянный вид Киркорова и Баскова убедит техпоклонников, кто всерьез обиделся на них за недавний "шедевр". Да ивряд ли певцы действительно преследовали такую цель – судя по всему, онинаслаждаются, эпатируя зрителей.В новом ролике артисты, наряженные в объемные костюмы,преследуют в универмаге пожилую поклонницу. "Не уходи, постой, фанатка, мызаслужили все дизлайки", – поют Николай с Филиппом. В итоге получиласьпародия на совместное видео Канье Уэста и Лил Пампа на песню I Love It – тамрэперы танцуют в похожих гигантских квадратных костюмах с цепями.Напомним, после выхода клипа на песню "Ибица" вокругФилиппа Киркорова и Николая Баскова разразился скандал. Поводом для шумихи сталролик, в котором поп-король и "золотой голос России" пошутили надвсем, чем только можно – по их мнению, весьма остроумно. Однако большинствозрителей почувствовали себя оскорбленными.Мнение большинства выразил известный журналист ДмитрийКиселев. Телеведущий заявил, что дуэт артистов – не "простодурновкусие", а "отвратительная мерзость". Киселев убежден, чтоэстетика их клипа "низкопробна". Более того, исполнители нарушают всепредписания Роскомнадзора, касающиеся нецензурной лексики – причем делают этодемонстративно. Журналист потребовал лишить певцов звания народного артиста.