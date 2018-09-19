Дарья Глушакова долго терпела измены своего звездного
супруга. Но постоянные измены известного футболиста в конце концов вынудили ее
пойти на развод. Дарья хотела разойтись тихо – но публикация скандального видео
поставила крест на ее планах.
Дарья Глушакова долго терпела измены своего звездного
супруга. Но постоянные измены известного футболиста в конце концов вынудили ее
пойти на развод. Дарья хотела разойтись тихо – но публикация скандального видео
поставила крест на ее планах.
В представлении фанатов "Спартака" капитан
красно-белых и его жена Дарья были идеальной семейной парой. До недавнего
времени, когда пролился свет на тайную сторону жизни Дениса Глушакова.
Оказалось, что и супруга, и друзья футболиста давно знали о его любовных похождениях.
А достоянием широкой общественности эта история стала после
того, как кто-то слил в сеть видео, запечатлевшее Дениса на "отдыхе"
в бане с девушкой. Адвокат Глушакова теперь утверждает, что это просто школьная
приятельница Дениса. Однако автор видео (предполагают, что снимала сама Дарья),
выражает сомнения в социальной ответственности этой "подруги".
"Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак
подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась
в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь
накануне матча "Спартака" с "Динамо". Я не хотела предавать
огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним
семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет,
скрывать происходящее стало бесполезно", – рассказала жена спортсмена
изданию "СтарХит".
Дарья не знает, кто именно слил в интернет видео. Хотя,
добавляет она, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде. "У
нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша. Но,
увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком,
которого я когда-то знала, любила и уважала", – заключила супруга
футболиста. Дарья признается, что сейчас может думать лишь о том, как
развестись с мужем, не навредив при этом детям.
Тем временем юристы Глушакова объявили, что футболист подал
на развод с Дарьей. Адвокаты утверждают, что причина – в изменах супруги.
Якобы, она спровоцировала скандал, чтобы на суде не всплыла правда о ее
собственных похождениях.