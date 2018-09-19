Дарья Глушакова долго терпела измены своего звездного супруга. Но постоянные измены известного футболиста в конце концов вынудили ее пойти на развод. Дарья хотела разойтись тихо – но публикация скандального видео поставила крест на ее планах.

Дарья Глушакова долго терпела измены своего звездногосупруга. Но постоянные измены известного футболиста в конце концов вынудили еепойти на развод. Дарья хотела разойтись тихо – но публикация скандального видеопоставила крест на ее планах.В представлении фанатов "Спартака" капитанкрасно-белых и его жена Дарья были идеальной семейной парой. До недавнеговремени, когда пролился свет на тайную сторону жизни Дениса Глушакова.Оказалось, что и супруга, и друзья футболиста давно знали о его любовных похождениях.А достоянием широкой общественности эта история стала послетого, как кто-то слил в сеть видео, запечатлевшее Дениса на "отдыхе"в бане с девушкой. Адвокат Глушакова теперь утверждает, что это просто школьнаяприятельница Дениса. Однако автор видео (предполагают, что снимала сама Дарья),выражает сомнения в социальной ответственности этой "подруги"."Я действительно подала на развод с Денисом. Наш бракподошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решиласьв конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночьнакануне матча "Спартака" с "Динамо". Я не хотела предаватьогласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутреннимсемейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет,скрывать происходящее стало бесполезно", – рассказала жена спортсменаизданию "СтарХит".Дарья не знает, кто именно слил в интернет видео. Хотя,добавляет она, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде. "Унас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша. Но,увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком,которого я когда-то знала, любила и уважала", – заключила супругафутболиста. Дарья признается, что сейчас может думать лишь о том, какразвестись с мужем, не навредив при этом детям.Тем временем юристы Глушакова объявили, что футболист подална развод с Дарьей. Адвокаты утверждают, что причина – в изменах супруги.Якобы, она спровоцировала скандал, чтобы на суде не всплыла правда о еесобственных похождениях.