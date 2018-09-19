В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая женщина. По некоторой информации, ролик сняла супруга футболиста Дарья.

В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая женщина. По некоторой информации, ролик сняла супруга футболиста Дарья."Вот он, в бане, и проститутка его. Я это сказала. А жена приезжает и застывает его. Вот, пожалуйста", – прерывающемся голосом произнесла женщина за кадром, тщетно пытающаяся войти в помещение, однако ей перекрыли дорогу двое мужчин. Сам Денис Глушаков прохаживался по комнате в одном полотенце на бедрах.Разъяренная жена не оставила попыток попасть в баню. "Я знаю, что я делаю. Открывай дверь!" – крикнула женщина в щель. В это время Денис Глушаков с той стороны тянул дверь на себя. Дальше раздался треск, будто от удара, и камера сместилась вниз, однако затем в объективе снова появилась баня.Денис отошел вглубь комнаты, и в этот момент Дарья запечатлела на камеру некую темноволосую женщину в черных брюках и белом пиджаке. Та, заметив, что ее снимают, быстро скрылась. "Вот она, проститутка его", – с удовлетворением произнесла супруга Глушакова. На этом ролик обрывается.Отметим, что запись появилась в социальной сети Twitter. Ошеломленные пользователи высказали свое мнение. "Зачем такое в сеть выкладывать, это ж *** (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "*** вообще. *** (зачем. – Прим.ред.) такое выкладывать? Это его личное дело, пусть кого хочет, того и ***", "Что за баба снимает ,голос жены ? или теща спалила )))", "Ко мне низяяя, какая игра)))", "Так, ну это уже правда слишком", – эмоционально отреагировали на видео комментаторы в Сети.Точно неизвестно, когда было снято это видео. Однако отметим, что футболист давно не делится с фанатами новыми фотографиями с женой и ходит без обручального кольца. Что касается Дарьи, то ее давно не видели на матчах с участием команды "Спартак", за которую играет Денис. Напомним, Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.