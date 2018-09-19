В Прямом эфире разбирались в истории, которая произошла в городе Орехово-Зуево. Спасаясь от домашнего тирана, женщина с трехлетним ребенком на руках решила сбежать через окно с пятого этажа по веревке из простыней, но на уровне третьего этажа они сорвались вниз. Сейчас мать и дочь в больнице.

В подмосковном городе Орехово-Зуево чудом избежали смерти 25-летняя Катя Шакирова и ее трехлетняя дочь Алина. Спасаясь от домашнего тирана, женщина с ребенком на руках решила сбежать через окно с пятого этажа по "веревке", связанной из простыней.На уровне третьего этажа они сорвались и упали на землю. Сейчас Катя с дочкой в больнице. Обе в тяжелом состоянии.Женщина рассказывает, что муж часто поднимал на нее руку, не раз угрожал, что убьет. Она долго терпела, но однажды не выдержала и решилась на такой экстремальный побег.Муж Кати ее слова опровергает. Он утверждает, что в ту ночь его в квартире не было, и жене он не угрожал.О том, что происходило в этой семье, и от кого на самом деле бежала женщина с ребенком, подвергая свою жизнь и жизнь дочери смертельной опасности, разбирались в программе "Прямой эфир",В студию пришла сестра Кати Ольга Шакирова. Она рассказала, что Алина – не родная дочь Сергея Иванова, с которым жила ее сестра.В ночь трагедии друг Ольги получил от нее СМС с просьбой о помощи. Она писала, что "Иванов кипишует в подъезде" и угрожает выкинуть ее с пятого этажа.Выяснилось, что сожитель Кати отсидел девять лет за убийство, а когда он сильно выпивает, то, как говорит Ольга, "у него едет крыша".На связь со студией вышла из больницы и сама Катя. Она уверена, что все могло закончиться намного хуже — Сергей мог избить, а "мог и убить".Сейчас женщина в стабильном состоянии, но у нее полностью раздроблены кости, сломано бедро. Через неделю Кате предстоит серьезная операция.Она рассказала, что с Сергеем жила полтора года, и за это время уже дважды фиксировала побои, которые ей наносил сожитель. Девушка стала бояться его, а защитить Катю было некому.Сергей Иванов не побоялся прийти в студию программы и рассказал другую версию событий, которые произошли в тот вечер. Кроме того, он утверждает, что любит Катю и сейчас, когда приходит к ней в больницу, они нормально общаются.Если Сергей действительно так издевался над Катей, зачем она продолжала с ним жить? За что ее сожитель сидел в тюрьме? Был ли действительно второй ключ, которым Катя могла открыть дверь? И уйдет ли она после всего случившегося от своего сожителя?Обсуждение этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".