Молодой человек сдавал посуточно в аренду частный дом, собственником которого в действительности не являлся.

Следственным управлением и отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждены уголовные дела в отношении 24-летнего жителя областного центра. Молодой человек подозревается в совершении мошенничества.Установлено, что в мае текущего года фигурант разместил на одном из Интернет-сайтов объявление о сдачи посуточно частного дома в городе Владимире. Желающие арендовать жилье звонили и договаривались о бронировании, после чего перечисляли на счет злоумышленника предоплату. Местные жители не знали, что указанный в объявлении дом в действительности не принадлежал фигуранту и не сдавался.Сотрудники уголовного розыска городского Управления МВД в ходе оперативных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого 14 сентября текущего года на территории города Владимира. Все это время злоумышленник скрывался за пределами Владимирской области.В настоящее время полицейскими доказана причастность фигуранта к совершению двух эпизодов противоправной деятельности. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению дополнительных фактов мошеннических действий.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.