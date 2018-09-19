Украденные деньги мужчина потратил на алкоголь

Украденные деньги мужчина потратил на алкогольПолицейские Камешковского района возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Как сообщают , мужчину подозревают в краже денег.В начале осени в отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковской карты пропали 26 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что ПИН-код от карты знал сын подруги потерпевшей. Молодой человек помогал пенсионерке с покупками, оплачивая ее картой.Подозреваемый во всем признался. Деньги он снял в одном из банков, после чего потратил их на алкоголь.Расследование уголовного дела продолжается.