Из гаража фигурант похитил комплект автомобильных колес.

17 сентября текущего года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемый проник в гараж, расположенный в одном из сел Судогодского района, откуда похитил комплект автомобильных колес стоимостью 10 тысяч рублей, принадлежащий 35-летнему местному жителю.Установлено, накануне кражи фигурант приезжал к потерпевшему с целью покупки колес, однако сделка не состоялась. На следующий день злоумышленник вновь приехал и, воспользовавшись тем, что дверь в гараж была открыта, а владелец отсутствовал, похитил имущество.Мужчина установил колеса на свою автомашину, которую впоследствии продал.Подозреваемый в краже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.