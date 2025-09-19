Молодой человек обвиняется в краже с причинением значительного ущерба.

Владимирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Судогодского района, который работал барменом и воровал у посетителей ночного клуба. Молодой человек обвиняется в краже с причинением значительного ущерба.В июне в полицию обратилась 42-летняя женщина, у которой в клубе пропал телефон стоимостью более 100 тысяч рублей. При этом ей в соцсетях написал неизвестный, предложивший вернуть гаджет за пароль от аккаунта.Сотрудники уголовного розыска быстро установили, что к краже причастен бармен заведения. Он признался, что увидел телефон на диване, забрал его и хотел продать. А пароль ему нужен был, чтобы повысить стоимость гаджета.Также выяснилось, что бармен украл ещё и часы стоимостью 90 тысяч рублей, которые тоже забыл посетитель. Когда их владелец вернулся за ними, парень соврал, что ничего не находил.Обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшим. Уголовное дело направлено в суд.