Ранее пара уже отбывала срок в регионе за наркоту.

Во Владимирской области задержали 50-летнюю женщину и 53-летнего мужчину. Об этом сообщает УФСБ и УФСИН по региону.Бывшие супруги, ранее отсидевшие за наркотики регионе, после освобождения разработали хитрый план. Они нашли во Владимире бездомного мужчину с финансовыми проблемами, погасили его долг в 12 тысяч рублей и предложили поучаствовать в схеме. Суть ее была проста: брать кредиты в банках на имя бездомного, используя его документы.Несколько попыток в Москве и Владимире не увенчались успехом, пока троицу наконец не задержали. Расследование продолжается.