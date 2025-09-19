В связи с теплой погодой и высоким риском пожаров, МЧС России проводит мониторинг торфяных месторождений во Владимирской области. Для раннего обнаружения возгораний используются

В связи с теплой погодой и высоким риском пожаров, МЧС России проводит мониторинг торфяных месторождений во Владимирской области. Для раннего обнаружения возгораний используются беспилотники. На этой неделе были обследованы торфяники в Гусь-Хрустальном, Камешковском районах и на Бакшеевских болотах в Собинском муниципальном образовании. Возгораний не зафиксировано. Из пресс-релиза регионального МЧС С начала 2025 года произошло 522