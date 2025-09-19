Управление Роспотребнадзора по Владимирской области уделяет особое внимание качеству питьевой воды для жителей региона. В первом полугодии 2025 года во Владимире было исследовано более 1500

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области уделяет особое внимание качеству питьевой воды для жителей региона. В первом полугодии 2025 года во Владимире было исследовано более 1500 проб воды из разных источников и водопроводных сетей. Проверки показали, что вода соответствует нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям, в том числе в квартирах без фильтров, где было проведено более