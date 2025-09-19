Прокуратура Судогодского района добилась через суд возврата 800 тысяч рублей, которые мошенники похитили у местной пенсионерки. Деньги будет возвращать житель Татарстана, чей банковский

Прокуратура Судогодского района добилась через суд возврата 800 тысяч рублей, которые мошенники похитили у местной пенсионерки. Деньги будет возвращать житель Татарстана, чей банковский счет использовали для обналичивания преступных средств. Как установило следствие, в декабре 2024 года пенсионерке поступило сообщение в мессенджере от лица, выдававшего себя за директора школы, где она работала. Мошенник сообщил о приезде