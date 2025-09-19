На участке от дома 63 до 63-г на улице Северной специалисты Владимирского филиала переложат 12 метров труб.

«Т Плюс» приступила к заключительному этапу укладки нового трубопровода в Октябрьском районе областного центра. На участке от дома 63 до 63-г на улице Северной специалисты Владимирского филиала переложат 12 метров труб. Для этого с 21:00 19 сентября до 21:00 20 сентября будет перекрыто движение автотранспорта в районе дома 63-к.Работы по техническому перевооружению тепловых сетей в Октябрьском районе ведутся с 15 мая и без отключения горячей воды у горожан. Поэтапно здесь уже заменили 900 метров теплосетей. Модернизация сетей прошла на улице Модорова, Краснознамённая и Кирова. Новые трубы оснащены современным изоляционным покрытием и системой оперативно-диспетчерского контроля. Такие технологии позволят сократить потери тепла и в короткие сроки обнаружить повреждения в системе.Все этапы ремонтных работ в Октябрьском районе энергетики завершат к 30 сентября: переложат 1100 метров труб и полностью восстановят благоустройство на территории. Это обеспечит в новом отопительном сезоне качественное снабжение теплом и горячей водой 11 многоквартирных домов и 2 социальных объектов.