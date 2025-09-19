Новым заместителем главы города назначен Александр Шаров.

В администрации Владимира произошло кадровое изменение: новым заместителем главы города назначен Александр Шаров.Он будет курировать несколько важных направлений, в том числе территориальную безопасность, муниципальный контроль, управление имуществом и гражданскую защиту, в пресс-службе города.Александр Шаров родился в 1974 году. Он имеет два высших образования: по юриспруденции и менеджменту. Свою карьеру он начал в 1991 году и успел поработать на руководящих должностях в разных регионах России. Женат и воспитывает четверых детей.