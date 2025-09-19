Следствие подозревает, что он не обеспечил надлежащее состояние оконных конструкций в одном из обслуживаемых домов.

В городе Карабаново Владимирской области директор управляющей компании стал фигурантом уголовного дела по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие подозревает, что он не обеспечил надлежащее состояние оконных конструкций в одном из обслуживаемых домов на улице Западной.Согласно данным следствия, 10 августа 2025 года, когда маленькая девочка 2018 года рождения выходила из подъезда с бабушкой, на неё упало стекло из фрамуги над входной дверью. Ребенок получил травмы головы, квалифицированные как легкий вред здоровью.По делу уже опрошены свидетели, изучена документация и проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.